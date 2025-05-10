Toplumun Ruh Sağlığı Tehdit Altında

RUHSAL SAĞLIĞIN DURUMU ÜZERİNE UYARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Toplumun ruhsal sağlığı ağır bir çöküntü içerisindedir. Depremler, yoksulluk, göç, şiddet ve eşitsizlik, halkın ruhsal iyilik halini tehdit etmekte, milyonlarca insan profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu ortamda ruh sağlığı hizmetlerinin piyasaya terk edilmesi, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz” dedi. Şahbaz, yazılı açıklamasında toplumsal ruh sağlığının önemine dikkat çekti.

HİZMET YETERSİZLİĞİ VE İSTİHDAM PROBLEMLERİ

Şahbaz, “Türkiye’de her yıl binlerce genç psikoloji bölümlerinden mezun olurken, kamuda istihdam kapıları ne yazık ki onlara kapalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılında duyurduğu 15 bini aşkın sağlık personeli alımı içinde yalnızca 30 psikolog kadrosuna yer verilmiştir” şeklinde vurguladı. Ülkemizde toplam 166 psikoloji bölümü bulunuyor ve her yıl yaklaşık 13 bin kişi mezun olmasına rağmen, mezunların büyük bir kısmı ya işsiz kalıyor ya da güvencesiz çalışma koşullarında çalışmak zorunda kalıyor.

RUH SALGINININ CİDDİYETİ

Şahbaz, “Oysa toplumun ruhsal sağlığı ağır bir çöküntü içerisindedir. Depremler, yoksulluk, göç, şiddet ve eşitsizlik, halkın ruhsal iyilik halini tehdit etmekte, milyonlarca insan profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır” açıklamalarında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, Arjantin’de her 100 bin kişiye 222 psikolog düşerken, Türkiye’de bu oran yalnızca 10 ila 30 arasında kalıyor. Bu büyük fark, ülkemizde ruh sağlığının sistematik olarak göz ardı edildiğini gösteriyor.

MESLEK YASASININ YOKLUĞU

Türkiye’de psikologların hala bir meslek yasasına sahip olmaması, mesleki tanım belirsizliğine ve danışan güvenliği açısından riskler doğuruyor. 1219 sayılı yasa ve 29 Mart 2025 tarihli resmi yönetmelik, yalnızca “klinik psikolog” unvanını taşıyanlara serbest meslek hakkı tanırken, diğer psikologların bu haktan mahrum kalması, hem meslektaşlara adaletsizlik oluşturuyor hem de halkın ruh sağlığı hizmetlerine erişimini sınırlıyor.

ARTAN ANTİDEPRESAN KULLANIMI

Son 10 yılda yaşanan antidepresan kullanımı artışının yüzde 75’e ulaşması, ruh sağlığına dair ihtiyaçların ne kadar belirgin hale geldiğini gözler önüne seriyor. Bu ihtiyaçlar karşısında, kamu eliyle sunulacak bilimsel temele dayalı ve erişilebilir ruh sağlığı hizmetleri bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Şahbaz, “Psikologlara kadro vermeyen bir iktidar, halkın ruh sağlığını da gözden çıkarmış demektir” dedi. Tüm psikologların 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü’nü kutladığını belirten Şahbaz, “Kamuda istihdam, meslek yasası ve güvenceli çalışma koşulları sağlanana dek bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.