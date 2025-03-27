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Toprak Ev Çöktü, 81 Yaşındaki Demir Yaralandı

TOPRAK DAMLI EVİN ÇÖKÜŞÜ

Ardahan’da yer alan Tunçoluk köyünde, 81 yaşındaki Nurettin Demir’e ait tek katlı toprak damlı ev, kar ve yağmur sularından dolayı bir kısmı çöktü. Çökme olayında toprak ve ahşap parçalarının altında kalan Demir, evdeki ailesi yardımıyla kurtarıldı.

ACİL DURUM MÜDAHALESİ

Olayın ardından, durum 112 Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve hemen ardından AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralanan Nurettin Demir, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Ardahan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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