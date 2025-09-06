Toprak Fransa’da Birinci Oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa’da Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 9. ayağının ilk yarışında birinci oldu. Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Fransa’daki 4,411 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti’nde 21 turluk yarışa katıldı. Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa pole pozisyondan başladı. Uzun turlar boyunca liderlik koltuğunda oturan Toprak, damalı bayrağı birinci sırada geçerek podyumun zirvesine yerleşti. Böylelikle milli sporcu, üst üste 10. galibiyetini kazanmış oldu.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRALARDAKİ YAR IŞCILAR

Fransa’daki ilk yarışı, Aruba Ducati takımı sürücüsü Nicolo Bulega ikinci sırada tamamladı. Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü olarak yarışı bitirdi. Toprak ile beraber Türkiye’yi WSBK’de temsil eden Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımıyla yarışı 10. sırada tamamladı.

PİLOTLAR GENEL KLASMANINDAKİ DURUM

Milli motosikletçi Toprak, puanını 432’ye çıkararak genel klasmanda en yakın rakibi Nicolo Bulega’ya 31 puan fark attı. Bulega 401 puanla ikinci sırada bulunurken, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci 246 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sıradadır. Milli motosikletçiler, Fransa’daki WSBK’nin 9. ayağında pazar günü önce TSİ 12.00’de superpole yarışında, ardından ise TSİ 16.30’da hafta sonunun ikinci ana yarışında yer alacak.