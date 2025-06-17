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Toprak’ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun’da serinlemek amacıyla babası Celal Derme (30) ile denize giren Toprak, akıntıya kapılarak kayboldu. Yapılan çalışmalar sonrasında, Toprak’ın cansız bedenine, babasının denizden çıkarıldığı yerin 100 metre uzağında ulaşıldı.

SONAR CİHAZLARIYLA TESPİT EDİLDİ

Toprak’ın yeri, sonar cihazları kullanılarak belirlendi ve dalgıç ekipleri tarafından cansız bedeni sudan çıkarıldı. Toprak’ın cenazesi, gerekli işlemler için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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