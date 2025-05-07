Toprak Kayması Nedeniyle Bina Tahliye Edildi

BAŞLANGIÇTA MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI

Bağcılar’da bir boş arsanın yanındaki temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. Bu olay sonucunda, arsanın bitişiğindeki 5 katlı bina ile karşısında bulunan başka bir binanın arasında çatlaklar oluştu. Arsaya doğru yan yatan bina, güvenlik tedbiri olarak tahliye edilerek mühürlendi. Tahliye edilen binanın bulunduğu alan ve çevresi havadan görüntülendi.

OLAYIN DETAYLARI VE MÜDAHALE

Olay, 6 Nisan Salı günü saat 22.30 civarında Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. Temel kazısı yapılan boş arsada meydana gelen toprak kayması sebebiyle, yanındaki 5 katlı bina yerinden oynadı ve arsanın yönüne doğru yan yattı. Diğer bina ile arasında çatlaklar oluşurken, ihbar üzerine gelen belediye ekipleri, 5 ailenin yaşadığı binanın tahliye edilmesine karar verdi. Bina mühürlenmeden önce tahliye edilerek çevresi güvenli hale getirildi, kazılan çukur da kapandı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN YORUMU

Tahliye edilen binada yaşayan 5 aile, akrabalarının yanına yerleştirildi. Binanın durumuna ilişkin detaylı incelemelerin daha sonra yapılacağı bilgisi edinildi. Mahalle sakinlerinden Muhammed Ali, olayla ilgili olarak, “İnşaatta kazı yapıldıktan sonra bina kaymaya başladı. Polisler ve zabıta geldi ve binayı boşalttılar. Bina çökmesin diye toprak doldurdular. Bina tamamen doluydu. Çok korkmuşlardı. Bazılarına belediye yer gösterdi, bazıları da akrabalarının yanına gitti” ifadelerini kullandı. Tahliye edilen binanın çevresi havadan görüntülenerek olayın boyutları gün yüzüne çıkarıldı.