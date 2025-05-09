Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2025 Takvimi

Çiftçilerin ve üreticilerin dikkatle izlediği Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı buğday ve arpa alım takvimi hakkında bazı açıklamalar yaptı. Ürünlerini teslim etmek isteyen çiftçiler, “TMO buğday ve arpa alımı ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını araştırırken, serbest piyasada oluşan fiyatlar da büyük bir dikkatle takip ediliyor. TMO, 2025 alım fiyatlarını belirledi mi ve serbest piyasada buğday ile arpa ne kadar TL’den işlem görüyor? İşte güncel bilgiler…

2025 HASAT SEZONU VE TMO’YA TESLİM TARİHLERİ

2025 yılı hasat sezonunun yaklaşmasıyla, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılacak buğday ve arpa alımları çiftçiler için önemli bir konu haline geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO tarafından yapılan resmi duyuruya göre, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlı üreticiler, ürünlerini 12 Mayıs 2025 tarihinden itibaren TMO’ya teslim edebiliyor. TMO alımları için çiftçilerin, e-Devlet üzerinden ya da TMO’nun randevu sistemi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrıca, TMO ile protokol imzalayan lisanslı depolara doğrudan ürün teslimatı yapılabiliyor.

TMO ALIM FİYATLARI VE DESTEK ÖDEMELERİ

TMO, buğday ve arpa alım fiyatlarını da duyurdu. Makarnalık buğday fiyatı 10.000 TL/ton, ekmeklik buğday fiyatı 9.250 TL/ton ve arpa fiyatı 7.250 TL/ton olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, üreticilere ton başına buğday için 1.750 TL, arpa için ise 750 TL destekleme ödemesi yapılacak. Bu desteklerle birlikte toplamda buğday fiyatı 11.000 TL/ton, arpa fiyatı ise 8.000 TL/ton seviyelerine ulaşmış durumda.

SERBEST PİYASADA FİYATLAR

TMO alım fiyatlarının açıklanmasının ardından dikkatler serbest piyasada fiyatlara çevrildi. Bölgesel olarak değişkenlik gösteren fiyatlara göre, İç Anadolu Bölgesi’nde ekmeklik buğday fiyatları ton başına 11.000 TL ile 12.000 TL arasında işlem görürken, arpa fiyatları 8.800 TL ile 9.100 TL arasında değişiyor.