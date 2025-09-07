Toprak Razgatlıoğlu, 11’inci Zaferini Kazandı

TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NUN FRANSA’DA BÜYÜK BAŞARISI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Fransa etabındaki ikinci ana yarışında damalı bayrağı baştan sona ilk sırada geçerek büyük bir başarıya imza attı. Magny-Cours’ta kazanmış olduğu 11’inci zaferiyle, 3 farklı pistte çift haneli galibiyet sayısına ulaşan ilk pilot olma unvanını kazanmış oldu.

GENEL KLASMADA LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Fransa etabının ikinci günü tamamlandıktan sonra Razgatlıoğlu, kazandığı bu günle birlikte 469 puanla genel klasmandaki liderliğini sürdürüyor. Fransa’daki yarışta ikinciliği Nicolo Bulega, üçüncülüğü ise Alex Lowes elde etti. Toprak, en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile arasındaki puan farkını 39’a çıkardı. Bu sonuç, Razgatlıoğlu’nun sezon boyunca üst üste 12’inci kez damalı bayrağı ilk geçen isim olması anlamına geliyor.

Fransa’daki ikinci ana yarışta, bir başka Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da yer aldı ve yarışı 17’nci sırada tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu’nun Magny-Cours’taki zaferi, kendisinin uluslararası arenadaki başarılarını daha da pekiştiriyor.