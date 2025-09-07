Toprak Razgatlıoğlu, 3’te 3 yaptı

DÜNYA SUPERBIKE ŞAMPİYONASI’NDA İKİNCİ GÜN SONUÇLARI

Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) kapsamında gerçekleştirilen Fransa etabının ikinci günü tamamlandı. Red Bull’un sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Fransa’da Superpole ve ana yarışları kazanarak toplamda 469 puanla genel klasmanda liderliğini sürdürüyor. Yarışta ikinciliği Nicolo Bulega elde ederken, üçüncü sırayı ise Alex Lowes aldı. Bu sonuçlarla Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Bulega ile puan farkını 39’a çıkardı.

ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa yarışında 3’te 3 yaparak bu sezon üst üste 12’inci kez damalı bayrağı ilk gören pilot oldu. Fransa’daki ikinci ana yarışta Red Bull’un bir başka sporcusu Bahattin Sofuoğlu da mücadele etti ve yarışı 17’nci sırada tamamladı.

ÇİFT HANELİ GALİBİYETLER

Magny-Cours’ta 11’inci zaferini elde eden Toprak Razgatlıoğlu, Most (10), Donnington Park (12) ve Magny-Cours (11) gibi pistlerde çift haneli galibiyet sayısına ulaşan ilk pilot konumundadır. Bu başarıları, sıkı mücadelenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.