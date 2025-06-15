Toprak Razgatlıoğlu, 3’te 3 yaptı

MOTORSİKLETÇİ TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NUN ZİRVE YARIŞI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya etabındaki ikinci ana yarışı da kazanarak 3’te 3 gerçekleştirdi. Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WorldSBK) altıncı yarışı, İtalya’nın Misano pistinde yapıldı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pazar gününün ilk yarışını başarıyla tamamladıktan sonra, ikinci ana yarışta da birinciliği ele geçirdi. İyi bir başlangıç yapan Toprak, ilk turu lider geçerek dikkat çekti. Bulega ile arasını açmayı başaran milli sporcu, farkı 8 saniyeden fazla bir seviyeye yükseltti.

Toprak, finiş çizgisini ilk sırada geçerek hafta sonunda 3 zaferle kapandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan isim Bulega olurken, podyumun son basamağına da Bautista çıktı. Bu sonuçlar Toprak’ın, şampiyona lideri Bulega ile olan puan farkını 9’a indirmesini sağladı.