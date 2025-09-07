Toprak Razgatlıoğlu, Fransa’da 2’de 2

DÜNYA SUPERBIKE ŞAMPİYONASI’NDAN 2’DE 2

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağının superpole yarışında birinci olarak önemli bir başarıya daha imza attı. Razgatlıoğlu, Fransa’da 4,411 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti’nde düzenlenen WSBK’nin 9. ayağında 10 turluk superpole yarışında mücadele etti.

LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışına ilk turda liderliği ele geçirerek başladı ve bu liderliği yarışın sonuna kadar sürdürdü. Damalı bayrağı birinci sırada geçerek, haftasonunu 2’de 2 yaparak kapattı. Bu sonuçla toplamda üst üste 11. galibiyetine ulaşmış oldu. Fransa’daki superpole yarışında Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada yarıştı.

BİZİM SPORCUMUZUN PERFORMANSI

Türkiye’de WSBK’de yarışan Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışını 15. sırada tamamladı. Bu sonuç, milli motosikletçi Toprak’ın genel klasmanda puanını 444’e yükseltmesine yardımcı oldu. Şampiyona lideri Toprak, en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34’e çıkararak önemli bir avantaj elde etti.