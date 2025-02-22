Toprak Razgatlıoğlu Sezona İkincilikle Başladı

2025 SEZONU BAŞLADI

Dünya Superbike Şampiyonası, dünyanın en çok ilgi gören ve hızla gelişen motor sporları organizasyonu olarak 2025 sezonuna Avustralya’nın Philip Island Pisti’nde düzenlenen yarışla giriş yaptı. Bu yarış, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu için Avustralya’daki podyumda yer aldığı ilk deneyim oldu. Razgatlıoğlu, yarışları liderin 4.811 saniye gerisinde tamamlayarak ikinci sırada yer aldı.

MOTORUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Razgatlıoğlu’nun motorunda geçen yıla nazaran önemli değişiklikler yapıldığı belirtildi. Uzmanlar, sporcunun yeni motoruna alışması için zamana ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Bu hafta sonu düzenlenen yarışta, ilk 6 sırayı elde eden pilotlar arasında sadece Razgatlıoğlu’nun Ducati adına yarışmadığı olayı dikkat çekti.

GİZEMLİ GALİBİYET İÇİN HAZIRLIK

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya’daki ilk galibiyetini elde etmek amacıyla yarışa hazırlanıyor. Yarış programında, yarın TSİ 05.00’te Superpole mücadelesi gerçekleşirken, ana yarış TSİ 08.00’de başlayacak. Razgatlıoğlu, bu galibiyet için elinden geleni yapmayı hedefliyor.