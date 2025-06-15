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Toprak Razgatlıoğlu WSBK’da 3’te 3 yaptı

TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NDAN 3’TE 3 PERFORMANS

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da gerçekleşen Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) altıncı ayağının ikinci ana yarışını kazanarak üst üste üçüncü birinciliğini elde etti. WSBK’da sezonun altıncı etabında, 4.2 kilometrelik Misano Marco Simoncelli Pisti’nde düzenlenen hafta sonunun ikinci ana yarışında Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla ilk cepten başlayarak liderliği sürekli korudu ve podyumun zirvesine yerleşti.

PODIUMDAKİ YERLER

Yarışı İtalyan Nicolo Bulega ikinci, İspanyol pilot Alvaro Bautista ise üçüncü sırada tamamladı. Dün yarışı birinci bitiren Toprak, bugünün ilk mücadelesi olan superpole yarışında da ilk sırayı aldı. Genel klasmanda Nicolo Bulega 292 puanla birinciliği sürdürürken, Toprak Razgatlıoğlu 283 puanla onu takip ediyor ve aradaki farkı 9 puana indirmiş durumda.

BAHATTİN SOFUOĞLU’NUN BAŞARISI

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise, yarışı 13. sırada tamamlayarak hanesine 3 puan daha ekledi. WSBK’nın yedinci ayağı 11-13 Temmuz tarihleri arasında Birleşik Krallık’taki Donington Park Pisti’nde gerçekleştirilecek.

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