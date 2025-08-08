Topsuz Alanda Penaltı Tartışma Konusu

TOPSUS ALANDA PENALTI TARTIŞMALARI

Futbol dünyasında sıkça gündeme gelen ‘topsuz alanda penaltı’ konusu, tartışmalara yol açıyor. Bu durum, futbol kurallarının ne denli geniş yorumlanabileceğini gözler önüne seriyor. Ancak genel görüş, topsuz alanda penaltı uygulanmayacağı yönünde. Penaltının, sadece topa yapılan müdahaleler sonucunda verileceği kabul ediliyor ve topsuz alanda bu tür bir müdahale gerçekleşmiyor.

PENALTI KARARI İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Penaltı kararı alabilmek için öncelikle faulün ceza sahası içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Aynı zamanda, topun oyunda bulunması zorunludur. Yapılan müdahale, oyun kuralları çerçevesinde bir ihlal olarak değerlendirilmelidir. İtme, çekme ya da çelme takma gibi hareketler bu duruma örnek gösterilebilir. Ceza sahası içinde bir oyuncunun rakibini iterek yere düşürmesi, topsuz alanda bile penaltıya neden olabiliyor. Benzer şekilde, rakibin formasını çekerek onu gol şansından mahrum bırakmak da penaltı kararı doğurur.

FAULUN YERİ VE PENALTININ VERİLMEMESİ

Kalecinin ceza sahası içinde rakibe elle müdahalede bulunması da penaltı gerektiren bir durumdur. Eğer faul ceza sahası dışında gerçekleşirse, penaltı verilmez. Ayrıca top oyunda değilse —örneğin taç atışı, köşe vuruşu ya da serbest vuruş sırasında— penaltı olamaz. Bununla birlikte, hafif temas veya kasıtlı olmayan müdahaleler ihlal olarak değerlendirilmediğinde penaltı kararı çıkmaz.