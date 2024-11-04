“Topun Oyunda Kalma Süresi Şaşırttı”

MAÇIN SÜRESİ VE KORNER REKORU

Maçın süresi 108 dakikayı gösterse de top oyun alanında yalnızca 40 dakika kaldı. Ancak bu süre, maçın heyecanını artırmaya yetti. Bu mücadelede toplamda 15 korner atışı gerçekleştirildi ve böylece ilk yarıların köşe atışı rekoru kırıldı.

F.BAHÇE’NİN BAŞARILI PERFORMANSI

Fenerbahçe, Mourinho ile oynadığı en fazla şut attığı (20), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (36) ve orta yaptığı (29) deplasman maçını Trabzon’da gerçekleştirdi. Ayrıca, Kanarya’nın dış sahadaki yenilmezlik serisi 25 maça ulaştı; bunun 20’sinde galip geldi, 5’inde ise berabere kaldı.