More
Spor

“Topun Oyunda Kalma Süresi Şaşırttı”

topun-oyunda-kalma-suresi-sasirtti

MAÇIN SÜRESİ VE KORNER REKORU

Maçın süresi 108 dakikayı gösterse de top oyun alanında yalnızca 40 dakika kaldı. Ancak bu süre, maçın heyecanını artırmaya yetti. Bu mücadelede toplamda 15 korner atışı gerçekleştirildi ve böylece ilk yarıların köşe atışı rekoru kırıldı.

F.BAHÇE’NİN BAŞARILI PERFORMANSI

Fenerbahçe, Mourinho ile oynadığı en fazla şut attığı (20), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (36) ve orta yaptığı (29) deplasman maçını Trabzon’da gerçekleştirdi. Ayrıca, Kanarya’nın dış sahadaki yenilmezlik serisi 25 maça ulaştı; bunun 20’sinde galip geldi, 5’inde ise berabere kaldı.

ÖNEMLİ

Flaş

“Umut Oğuz’un Havuz Manzaralı Evi”

Evrim Akın, bu hafta ünlü oyuncu Umut Oğuz’un evine konuk olarak, “Lezize Nine” ve “Fiko” karakterleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Manşet

Fred’in Karadeniz’deki Başarıları Ve Golü

Fenerbahçe'de son iki sezonda 7 gol atan Fred, bu gollerin 6'sını Trabzon ve Rize'deki deplasmanlarda kaydetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.