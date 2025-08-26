Torba Koyu’nda Tekne Suya Gömüldü

TEKNE SU ALMAYA BAŞLADI

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Torba Koyu’nda demirli olan 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, akşam saatlerinde sintine pompasındaki bir arıza nedeniyle su almaya başladı. Şiddetli fırtına ile birlikte tekne hızla su doldu ve bir süre sonra tamamen suya gömüldü. Dakikalar içerisinde teknenin yalnızca üst kısmı su yüzeyinde kalmış durumda.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye gelen ekiplerin, batma tehlikesi olan tekne için kurtarma çalışması başlattığı bildirildi. Teknenin kurtarılması amacıyla acil müdahale planları yapıldığı ifade ediliyor. Bu durum, Bodrum’daki diğer deniz araçları için de bir tehlike yaratıyor.