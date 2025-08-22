Haberler

Torbalı’da 4 Kaçakçı Gözaltına Alındı

İŞLEM YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İzmir’in Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonu çerçevesinde 4 kişi gözaltına alındı. Valilikten elde edilen bilgilere göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi’ndeki bir depoda operasyon gerçekleştirdi.

YAKALANAN MALZEMELER VE ŞÜPHELİLER

Ekiplerin depoda yaptığı arama sırasında 4 ton 272 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 3 milyon 141 bin boş makaron ve 10 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Hava Sahası Kapatıldı, Füze Atıldı

Tel Aviv'de Ben Gurion Havalimanı, Yemen'den fırlatılan bir füzenin tespit edilmesi üzerine kapatıldı. İsrail ordusu, füzeyi havada etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Haberler

İnegöl’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

İnegöl'de motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.