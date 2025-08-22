Torbalı’da 4 Kaçakçı Gözaltına Alındı

İŞLEM YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İzmir’in Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonu çerçevesinde 4 kişi gözaltına alındı. Valilikten elde edilen bilgilere göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi’ndeki bir depoda operasyon gerçekleştirdi.

YAKALANAN MALZEMELER VE ŞÜPHELİLER

Ekiplerin depoda yaptığı arama sırasında 4 ton 272 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 3 milyon 141 bin boş makaron ve 10 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.