Torbalı’da 613 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

KAÇAĞA GEÇİT YOK

İzmir’in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla üretilen ve piyasaya sürülmeye çalışılan büyük miktarda malzeme ele geçirildi. 613 ton kaçak akaryakıt ile üretiminde kullanılan malzemelerin toplam piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu bildiriliyor. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştiren operasyon, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, 2 Haziran günü Torbalı’daki bir depo ve iş yerinde gerçekleştirdiği aramalarda kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt üretiminde kullanılan büyük miktarda malzeme tespit etti. Bu operasyon sonucunda, toplamda 613 ton kaçak akaryakıt ve buna ek olarak üretim malzemeleri ele geçirildi. Ürünlerin toplam piyasa değerinin 30 milyon TL civarında olduğu ifade edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında bir şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bilgisi edinildi. İzmir’deki bu geniş çaplı operasyon, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koyuyor.