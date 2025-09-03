Haberler

Torbalı’da Düşen Uçakta Pilot Vefat

İZMİR’DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

İzmir’in Torbalı ilçesinde eğitim uçağı düştü ve pilot yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Selçuk Efes Havaalanı’ndan eğitim amacıyla öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı Torbalı ilçesindeki Kırbaş Mahallesi’nde bir mısır tarlasına düşüyor.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendiriliyor. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda pilotun hayatını kaybettiği belirleniyor. Düşen uçağın Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu bildiriliyor.

Siverek’te Kuru Domates Üretimi Artıyor

Siverek'te organik yöntemlerle yetiştirilen kurutmalık domatesler, ihracat sayesinde çiftçilere ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Yerel çiftçiler, üretimlerini artırarak gelirlerini yükseltmeyi planlıyor.
Fatma Çevik, KETEM’de Kanser Açıklandı

Gaziantep'te bir kadın, kız kardeşinin tedavisini takip ederken geçirdiği kontrollerde meme kanseri teşhisi aldı. Erken tanı ile tedavisini başarılı bir şekilde tamamladı ve düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

