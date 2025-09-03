Torbalı’da Düşen Uçakta Pilot Vefat

İZMİR’DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

İzmir’in Torbalı ilçesinde eğitim uçağı düştü ve pilot yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Selçuk Efes Havaalanı’ndan eğitim amacıyla öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı Torbalı ilçesindeki Kırbaş Mahallesi’nde bir mısır tarlasına düşüyor.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendiriliyor. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda pilotun hayatını kaybettiği belirleniyor. Düşen uçağın Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu bildiriliyor.