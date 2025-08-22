Torbalı’da Kaçak Tütün Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

İzmir’in Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, jandarma ekipleri tarafından piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 600 bin TL olan kaçak tütün ve makaronlar ele geçirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, kaçak ve sahte tütün ile tütün mamullerinin üretimini ve satışını önlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesi altında, dün Torbalı’nın Atatürk Mahallesi’ndeki bir depoda ve 3 ayrı minibüste aramalar yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDENİN MİKTARI

Gerçekleştirilen aramalarda 4 ton 272 kilo sarmalık kıyılmış tütün ile birlikte 15 bin 705 paket içerisinde toplamda 3 milyon 141 bin dal bandrolsüz boş makaron ve 10 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 600 bin TL olduğu bilgisi verildi. Aktarılan bilgilere göre, operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.