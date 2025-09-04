Torbalı’da Kaza, Pilot Berfu Hayatını Kaybetti

BERFU HATİPOĞLU’NUN CENAZESİ MEMLEKETİ ÖDEMİŞ’TE DEFNEDİLDİ

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir mısır tarlasına düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot adayı Berfu Hatipoğlu (31), memleketi Ödemiş’te gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Hatipoğlu’nun tabutunun üzerine fotoğrafı, duvak ve çiçekler konuldu. Kaza, dün sabah 09.00 sıralarında Torbalı’nın Kırbaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Selçuk Efes Havaalanı’ndan eğitim için saat 08.30 sıralarında havalanan Türk Hava Kurumu’na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple mısır tarlasına düşüş yaptı. İhbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde, pilot adayı Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hatipoğlu’nun cenazesi, enkazdan çıkarılıp cenaze aracıyla morga taşındı. Uçağın düştüğü alanda dronla görüntüleme yapıldı. Eğitim uçağının enkazı, kaza kırım ekibinin incelemeleri sonrasında vinçle Selçuk Efes Havalimanı’na götürüldü. Buradaki incelemelerin ardından enkazın detaylı inceleme için Ankara’daki Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’na götürüleceği bildirildi. Hatipoğlu’nun cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

EĞİTİM UÇAĞININ İRTİFA KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İlk belirlemelere göre, eğitim uçağının irtifa kaybederek dik bir biçimde mısır tarlasına düştüğü öğrenildi. Uçağın düştüğü alanda birkaç metre uzunluğundaki mısırların biçildiği gözlemlendi. Hatipoğlu, bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapmakta olup, pilot olma hayali doğrultusunda son 3 aydır eğitim aldığı belirtildi. Kazanın, Hatipoğlu’nun tek başına uçuş yaptığı sırada meydana geldiği ifade edildi.

DUYGULU CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hatipoğlu için memleketi Ödemiş’te cenaze töreni düzenlendi. Törene Hatipoğlu’nun aile yakınları, arkadaşları ve bölge halkı katıldı. Cenaze sırasında ayakta durmakta zorlanan Hatipoğlu’nun annesi Dilek Hatipoğlu’nu yakınları teselli etmeye çalıştı. Anne Hatipoğlu, “Mahvettin beni kızım” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Babası Mustafa Hatipoğlu, “Kızım” diyerek tabutuna sarıldı ve gözyaşlarını tutamadı. Tabutun başında ayrılmayan kardeşi Ali Hatipoğlu da duygusal anlar yaşadı. Tabutun üzerine fotoğrafı, duvak ve çiçek konulan Hatipoğlu, ikindi vakti Merkez Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Seyrekli Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.