Torbalı’da Motosiklet Hırsızı Suçüstü Yakalandı

MOTOSİKLET HIRSIZI SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

İzmir’in Torbalı İlçesi’nde bir motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı. Hırsızın yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 Mart 2025 sabah saatlerinde yaşanan motosiklet hırsızlığı olayını hızla çözümledi.

OLAY YERİ INCELEMESI VE ŞÜPHELİ ANALİZİ

Torbalı Mahallesi Orta Kahveler Mevkii’nde park halinde bulunan 35 CDH 002 plakalı motosikletin çalınmasının ardından, emniyet ekipleri olay yerine giderek detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek kontrol edilerek suçun faili tespit edildi. Hırsızlık eylemini gerçekleştiren kişinin İ.K. (41) olduğu belirlendi.

OPERASYON VE GÖZALTINA ALMA

Polis ekipleri, şüphelinin motosikleti sakladığı yeri belirleyerek operasyon düzenledi. İ.K., motosikleti akıl almaz bir yöntemle gizlemeye çalışırken yakalandı. Motosiklet sahibi motosikletine kavuşurken, gözaltına alınan İ.K. hakkında adli işlem başlatıldı.