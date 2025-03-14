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Torbalı’da Polisten Kaçan Şüpheli Tutuklandı

TORBALI’DA POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

İzmir’in Torbalı ilçesinde, polis ekiplerini görünce elindeki çuvalı tarlaya atan bir şüpheli, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Olay sonucunda şüphelinin attığı çuvaldan, 4 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 72 adet tabanca fişeği çıktı.

KOVALAMACA VE YAKALAMA

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 12 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Yedieylul Mahallesi 5610 Sokakta çuval taşıyan bir şahsa yaklaşırken, şüpheli elindeki çuvalı tarlaya atıp kaçma girişiminde bulundu. Kısa sürede yakalanan 24 yaşındaki T.A. adlı şahsın, tarlaya attığı çuvalın içindeki silahlar büyük bir tehlikeyi gözler önüne serdi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, silah kaçakçılığı konusunda alınan önlemleri yeniden gündeme getirdi.

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