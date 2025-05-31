Torbalı’da Saldırı, 3 Ölü, 3 Yaralı

SALDIRIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

İzmir’in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile yapılan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonda cinayet zanlısı K.K.’ya yardım ettikleri tespit edilen B.B, A.S.B, D.K. ve H.D.’yi de gözaltına aldı.

TUTUKLAMA KARARI VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Torbalı Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden K.K, B.M ve A.S.B tutuklandı. D.K. ve H.D. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 29 Mayıs’ta gerçekleşti. Adnan Ö., cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönerken, 35 ARZ 403 plakalı otomobiliyle Ayrancılar Mahallesi’nde K.K.’nın tüfek ve tabancayla açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Sürücü ve araçtaki Abdullah A. olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARIN DURUMU VE CİNAYET ZANLISI

Saldırıda yaralanan Fatma A., A.Ö., M.A. (4) ve A.E.Ö. (1) ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Fatma A., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı K.K., jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.