Torbalı’da Silahlı Saldırganlar Tutuklandı

İŞ YERİNE ATEŞ AÇAN 2 ŞAHIS TUTUKLANDI

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir iş yerine tüfekle ateş açan iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan şahısların, iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı belirlendi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, 25 Şubat tarihinde saat 02.10 civarında Alpkent Mahallesi Cemali Tuncer Bulvarı’ndaki bir iş yerinde gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, 57 güvenlik kamerasının toplamda 153 saatlik görüntüsünü inceledi. Araştırmalar sonucunda, şüpheli şahısların Ayrancılar Mahallesi’ndeki bir tekel bayisinden, tüfeği ve olayda kullanılan motosikleti alarak, yüzlerini gizlemek için kask taktıkları ve motosikletin plakasını söktükleri tespit edildi. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 21 yaşındaki Ş.Ç., yapılan çalışmalar neticesinde hızlı bir şekilde yakalandı. Devam eden araştırmalar sonucunda N.K. (21) isimli diğer şüpheli de yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkeme, her iki şahsın tutuklanmasına karar vererek, cezaevine gönderilmesine hükmetti.