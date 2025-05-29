Torbalı’da Silahtan 3 Ölü, 2 Yaralı

OTOMOBİLE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir otomobile yapılan silahlı saldırıda, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Ailenin cezaevinde bulunan oğullarını ziyaretten dönerken bu saldırıya uğradığı ileri sürüldü. Olay, saat 17.00 civarında Ayrancılar İnönü Mahallesi, İzmir-Aydın Yolu’nda gerçekleşti.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER KAÇTI

Edinilen bilgilere göre, cezaevindeki oğullarını ziyaret ettikten sonra otomobilde seyahat eden Adnan Ö. ve ailesi, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından pompalı tüfek ve tabancalar ile hedef alındı. Saldırganlar, aracı yoğun bir şekilde taradıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Araçta bulunan 5 kişi kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan tespitlerde, araç içerisindeki Adnan Ö. ve 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi. Adnan Ö.’nün eşi Ayşe Ö. ve oğlu Ahmet Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, olayda kullanılan silahlardan birinin çöp kovasında bulunduğu bilgisi elde edildi. Şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.