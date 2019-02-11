Töre: Neden kadro dışı kaldım bilmiyorum

Beşiktaş’ta forma giyen deneyimli oyuncu Gökhan Töre, sakat olmamasına rağmen kadro dışı bırakılmasının nedenini bilmediğini söyledi.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Spor Toto Süper Lig’de sadece 2 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, uzun bir süredir hakkında çıkan haberlere karşı şu ana kadar sabır ve sükunet ile hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına açıklamada bulunmadığını belirterek, “Şahsıma yapılan bu haksızlığa karşı sorduğum hiçbir soruya cevap alamadığımı, tüm kapıların yüzüme acımasızca kapatıldığını sizlerle üzülerek paylaşmak isterim. Sakat değilim. Affedilmeyi bekleyecek bir saygısızlık ya da terbiyesizlik yapmadığımı siz kamuoyuna ve değerli basın mensuplarına duyurmak isterim. Sizler gibi ben de kadro dışı kalma sebebimi hala bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

15 yıllık profesyonel futbol hayatında karşılaştığı zorluklar ve yaşadığı sıkıntılara rağmen her zaman daha fazla çalıştığını ve buna da devam edeceğini aktaran Gökhan, şöyle devam etti:

“Futboldaki fiziksel çabamın dışında dönem dönem tarafıma karşı yürütülen saha dışı kirli oyunlarla da mücadele ederek ayakta kaldım ve yoluma her zaman daha güçlü şekilde devam ettim. Şu anda da gerek saha içi gerekse de saha dışı mücadeleler için mental ve fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olduğumu belirtmek isterim. Üzülerek söylemem gerekiyor ki mental ve fiziksel anlamda tam olarak hazır olmuş olsanız bile masa başında oturan, profesyonellikten oldukça uzak, kendi menfaat ve egolarını sizin emek ve alın terinizin önünde tutan kişilerin sadece canları öyle istediği için düşmanca hisleri ile verdikleri kararlar, emeklerinizi yerle bir edebiliyor.”

Gökhan Töre, A Milli Futbol Takımı’nda ve Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş’ta forma giydiğini, yeni başarılar ve şampiyonluklar için hazır olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bilinmelidir ki döktüğüm her damla alın terimin arkasında dimdik duracağım ve tarafıma yapılan haksızlıklara karşı birey olarak sahip olduğum tüm haklarımı çekinmeden kullanacağım. Kişilerin kendi ego ve hırsları için başkalarının kariyeri ve hayalleri ile oynanmasının bedeli ne adalet karşısında ne kişinin kendi kendine yaptığı vicdan muhasebesinde ne de kamuoyu nezdinde kabul olmayacaktır.”

TRT