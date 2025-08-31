Tören 19 Mayıs’ta Gerçekleşti

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN TÖREN

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni, 19 Mayıs 100. Yıl tören alanında gerçekleştiriliyor. Çeşitli önemli isimlerin katıldığı törende, “Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, diğer misafirler ve mezun olan astsubay çavuşların aileleri katıldı” açıklaması yapıldı.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER VE KATILIM

Bu etkinlik, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Törende, askeri protokolün yanı sıra farklı katılımcılar da yer alıyor. 19 Mayıs 100. Yıl alanındaki bu anlamlı etkinlik, mezun olan öğrencilere ve onların ailelerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.