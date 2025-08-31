Haberler

Tören 19 Mayıs’ta Gerçekleşti

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN TÖREN

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni, 19 Mayıs 100. Yıl tören alanında gerçekleştiriliyor. Çeşitli önemli isimlerin katıldığı törende, “Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, diğer misafirler ve mezun olan astsubay çavuşların aileleri katıldı” açıklaması yapıldı.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER VE KATILIM

Bu etkinlik, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Törende, askeri protokolün yanı sıra farklı katılımcılar da yer alıyor. 19 Mayıs 100. Yıl alanındaki bu anlamlı etkinlik, mezun olan öğrencilere ve onların ailelerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Trabzonspor Ve Samsunspor 1-1 Beraberlik

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Onuachu ve Mouandilmadji'den geldi.
Yılı İçin Hızla Artan Fiyatlar

Dört yılda bir güncellenen arsa ve arazi değerleri bu yıl İstanbul'un bazı bölgelerinde 15 katına kadar yükseldi. Bu artış, konut piyasasında büyük etkiler oluşturabilir.

