Tören, Atatürk Anıtı’nda Gerçekleşti

BİLİMSEL ECZACILIK GÜNÜ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Trabzon’da, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda bir tören gerçekleştirildi. Törenin başlangıcında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bunun ardından etkinlik, Trabzon Ecza Odası’nda devam etti.

EĞİTİMDE ECZACI ROLÜ VURGULANDI

Programda konuşan Trabzon Eczacı Odası Başkanı Özlem Uğurbaş Arslan, 186 yıldır eczacılık mesleğini sürdürdüklerini aktardı. Eczacıların, hastaların en yakın sağlık danışmanları olduğunu ifade eden Arslan, bu yıl belirlenen temanın “Sağlık Uzakta Değil, Eczacınla Yanında” olduğunu belirtti. Sağlık güvenliğinin ekonomik güvenlik kadar önemine vurgu yapan Arslan, “Ham madde stratejisinden, Ar-Ge yatırımlarına, ihracattan, eczacının rolüne kadar bütüncül bir yol haritası ortaya koymak durumundayız,” şeklinde konuştu.

Arslan, ülkenin kendi ilacını üretme yeteneğini artırması ve uluslararası rekabette yerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Bu hedefe ulaşmak için kamu, özel sektör ve meslek örgütleri olarak birlikte çalışmanın önemini dile getirdi. Törene, Trabzon Vali Yardımcıları Fatih Kızıltoprak ve Ercan Öter ile çok sayıda eczacı katıldı.