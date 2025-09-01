Tören Çorlu’da Adli Yıl İçin Yapıldı

ADLİ YIL AÇILIŞI TÖRENİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde adli yılın açılışı nedeniyle bir tören gerçekleştirildi. Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Adliyesi’nin çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ilçeden oluştuğunu, ancak çoğu alanda Çorlu’nun merkezi bir rol üstlendiğini vurguladı. Erten, Çorlu Adliyesi’nin Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinin adliyelerine de hizmet verdiğini belirtti. “İki tane ağır ceza başkanlığı son derece etkin ve güzel hizmetler yapıyor. Ben de yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye ekledi. Adaletin etkin, verimli ve hızlı sağlanabilmesi için iyi bir ekip çalışması, kaliteli bir sekretarya ve sağlam bir alt yapının gerekliliğine dikkat çeken Erten, “Bunların Çorlu’da hepsinin var olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

ADLİ HİZMETLERİN ÖNEMİ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, yeni adli yılın hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeline hayırlı olmasını diledi. Adaletin gerçekleşmesi için tüm gayretlerini göstereceklerini ifade eden Yücel, “Sorumluluğumuzu omuzlarımızda hissediyoruz. Şüphesiz ki adalet, sadece mahkeme salonlarında verilen kararlarla değil bu binanın her köşesinde görev yapan sizlerin çalışmalarıyla hayat bulur,” sözlerine yer verdi. Adaletin, bir toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayan temel değer olduğuna dikkat çeken Yücel, “Bunun bilinciyle, yeni bir adli yıla başlarken adaletin tecelli etmesi için var gücümüzle çalışacağımıza kimsenin şüphesi olmasın,” diyerek sözlerini tamamladı.

TÖRENE KATILIM

Tekirdağ Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcün de yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Törene, Çorlu Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.