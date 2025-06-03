Tören, Kazada Hayatını Kaybeden İçin Düzenlendi

HAYATINI KAYBEDEN ANNE VE İKİ ÇOCUĞU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Gaziantep’te yaşanan kazada hayatını kaybeden Gülseren Kestanlıoğlu ve iki çocuğu Eylül ile Atlas Mete için Gaziantep Şehir Hastanesi’nde bir tören düzenlendi. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen bu olayda, 112 Acil Sağlık çalışanı olan anne ve iki çocuğu için gözyaşları içerisinde anma yapıldı. Törene Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, aile üyeleri, hastane personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazada yaralanan baba, sedye üzerinde törende yer aldı.

DUALARLA ANILDI

Törende, anne ve çocukları için dualar edildi ve sağlık çalışanları, yaşanan trajediden duydukları derin üzüntüyü ifade etti. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akhan, töründe konuşarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Törenin ardından, cenazeler defnedilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş’a gönderildi.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, 1 Haziran gece saatlerinde Şehitkamil ilçesinde bulunan Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek, Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucunda, 27 AYH 25 plakalı araçta yer alan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ve yanındaki İsmail Volkan Deler ile 27 BBB 183 plakalı aracın içindeki Gülseren Kestanlıoğlu ve çocukları maalesef hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ahmet Kestanlıoğlu ve annesi Naile Kestanlıoğlu yaralandı.