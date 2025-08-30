Törende Çelenk Sunuldu, Program Sona Erdi

GAZİANTEP’TE ZAFER BAYRAMI TÖRENİ DÜZENLENDİ

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle çeşitli törenler yapıldı. Gaziantep Demokrasi Meydanı’ndaki etkinlikte Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. İstasyon Meydanı’nda devam eden programda, Çeber, Oltulu ve Uğur, katılımcılara selam gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının ardından şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Tören, geçit töreniyle sona erdi.

ŞANLIURFA’DA ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şanlıurfa’da, Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şehitlik Anıtı’na çelenk bırakmak için bir araya geldi. Protokol üyeleri, daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti. Cumhuriyet Caddesi’nde devam eden tören, saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar ve Garnizon Komutanı Durmuş, askeri araçtan katılımcıları selamladı. Günün anlamı üzerine yapılan konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından mehter takımının ve halk oyunu ekibinin gösterileri sunuldu. Program, geçit töreniyle tamamlandı.

KAHRAMANMARAŞ’TA TÖREN VE ŞEHİT ZİYARETİ

Kahramanmaraş’ta Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Vali Mükerrem Ünlüer ve diğer protokol üyeleri, Şeyhadil Mezarlığı’ndaki şehitliğe ziyarette bulunarak mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti. Kutlamalar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda devam etti. Vali Ünlüer, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, vatandaşların bayramını tebrik etti. Tören, günün önemine dair konuşmalar, Jandarma Komando Birliği ve halk oyunları ekibinin gösterileri ile sona erdi.

MALATYA’DA ZAFER BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Malatya’da Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü dolayısıyla İnönü Caddesi Sümer Park önünde bir program düzenlendi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, üstü açık arabayla katılımcıların bayramını kutladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve 2. Ordu Komutanlığında görevli Yarbay Deniz Esat Martı, günün anlamına dair konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte halk oyunları ekibini gösteri sundu ve 30 Ağustos nedeniyle düzenlenen atletizm yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Program, geçit töreniyle sona erdi.

ADIYAMAN’DA KUTLAMA PROGRAMI

Adıyaman Valilik bahçesinde gerçekleştirilen tören, Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra program sona erdi. Daha sonra, kutlama programı Valilik Konferans Salonu’nda devam etti.

KİLİS’TE ŞEHİT ANI VE ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Kilis’teki etkinlik, Asri Mezarlık’taki şehitlikte İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim ve dua okunmasıyla başladı. Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Vali Şahin, protokol üyeleri ile vatandaşların bayramını kutladı. Program, anlamı ve önemi üzerine konuşmalar, şiirler, halk oyunları ve mehteran ekibinin gösterileriyle devam etti ve geçit töreniyle sona erdi. Törene Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.