Töreni Mezunlar İçin Düzenlendi

MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrenciler için anlamlı bir tören düzenlendi. 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleşen bu etkinlikte, okul müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu, mezun olan öğrencileri kutladı. Nadaroğlu, öğrencilere gelecekteki yaşamlarında başarılar dileyerek, “Kuruluşundan bu yana geçen 45 yılı aşkın sürede sanayi ve toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan gücünü yetiştirme ilkelerini benimseyen okulumuz, bugün 14 bölüm, 15 programla bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sunmaya devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

VELİLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Ayrıca Nadaroğlu, velilere de hitap ederek, “Değerli velilerimiz, evlatlarınız sizlerden aldıkları güçle azim ve kararlılıkla çalışıp bu rütbeye eriştiler. Okulumuzun değerli öğretim elemanları, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı, görev bilinciyle yetişen bu genç teknikerlerimizin elde edecekleri başarılar sizler için en büyük gurur kaynağı olacaktır.” ifadelerini kullandı. Mezun öğrencilerin alma hakkına sahip olduğu diplomaların sadece birer belge olmadığına dikkat çekerek, “Bilgi, emek, özveri ve hayatın somut bir sembolüdür.” şeklinde belirtti.

BİRİNCİLERDEN ANLAMLI KONUŞMALAR

Okul birincilerinden Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü öğrencisi Şenay Kılıç, mezuniyetin getirdiği gurur, mutluluk ve heyecanı paylaştı. Kılıç, “Bu kürsüye sadece bir diploma almak için değil, yarım kalan bir hayali tamamlamanın mutluluğunu paylaşmak için çıkıyorum. Çünkü bu başarı sadece eğitim sürecimin değil yıllar içinde biriken sabrın, yeniden başlama cesaretinin ve asla geç olmadığını gösteren inancın ürünüdür.” diye konuştu. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Muhammet Emin Alay da eğitim hayatlarında yol gösteren ailelerine ve hocalarına teşekkür etti.

PLAKET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Törende, dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi. Ayrıca, okul birincilerinin isimleri, yaş kütüğüne çakılarak onurlandırıldı. Bu etkinlik, hem mezun öğrenciler hem de aileleri için unutulmaz bir anı olarak kaydedildi.