Törenle uğurlandı, sevenleri unutmayacak

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Murat Eker, yakalandığı hastalığın ardından tedavi süreci başlamış olmasına rağmen, yaşamını yitirdi. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde görevli olan Eker için, çalıştığı hastanenin bahçesinde bir tören gerçekleştirildi. Hastanede sevilen bir isim olan Eker’in, mesai arkadaşlarından helallik alındı. 1996 yılından beri Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan Eker, 53 yaşındaydı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DUALARLA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Eker için ikincil bir tören, görev yaptığı hastanenin bahçesinde düzenlendi. Törene katılanlar arasında Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Fatih Zeren, hastane yöneticileri, hastane personeli, Eker’in ailesi ve yakınları yer aldı. Konuşma yapan Manisa İl Sağlık Müdürü Zeren, “Bugün çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızı son yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımızın başı sağ olsun, kederli ailesine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı. Törende okunacak duaların ardından Eker’in cenazesi, mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına alındı ve cenaze namazı için Hatuniye Camii’ne götürüldü.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN İŞLEMLERİ

Hatuniye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Murat Eker’in naaşı, dualar eşliğinde Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Eker, hastanede görev yaptığı süre boyunca birçok kişi tarafından sevilen biri olarak hatırlandı.