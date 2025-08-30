Törenler Kayseri Ve Niğde’de Yapıldı

KAYSERİ’DE ZAFER BAYRAMI TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Kayseri ve Niğde’de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıldı. Kayseri Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bir resepsiyon düzenledi. Bu etkinlik, tarihi Kayseri Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, konukları karşılayarak bayramlarını kutladı. Resepsiyonda bir konuşma yapan Vali Çiçek, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz” dedi. İşgal yıllarında Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin tek vücut olduğunu vurgulayan Çiçek, o dönemler Kayseri Lisesinin mezun veremediğini de hatırlattı.

MÜZİK VE GÖSTERİLER İLE BAYRAM COŞKUSU YAŞANDI

Vali Çiçek, Türk milletinin tarihi boyunca yönettiği coğrafyalarda dil, din ve ırk ayrımına gitmediğini belirtti ve Türk milletinin merhamet medeniyeti olduğuna dikkat çekti. Program, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti. Pasta kesiminin ardından etkinlik sona erdi. Resepsiyona, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, kurum müdürleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

NİĞDE’DE FENER ALAJI DÜZENLENDİ

Niğde’de ise 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir fener alayı gerçekleştirildi. Derbent Kavşağı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş boyunca marşlar söyleyen kalabalık, etkinliğin sonunda Niğde Belediyesinin düzenlediği müzik dinletisiyle eğlendi. Törene Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve birçok vatandaş katılım gösterdi.