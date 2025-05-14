Torino, Elif Elmas’ı İstiyor

ELİF ELMAS İÇİN TRANSFERDE İLERLEME

Geride kalan sezonda Fenerbahçe’de forma giymiş olan Elif Elmas ile ilgili transfer konularında önemli gelişmeler yaşanıyor. Tuttosport’ta yer alan bilgilere göre; Serie A takımlarından Torino, Leipzig’den kiralık olarak kadrosuna aldığı Elif Elmas için harekete geçti. İtalyan temsilcisinin, 25 yaşındaki futbolcudan memnun olduğu ve bonservisini almak istediği belirtildi.

TORİNO’NUN TRANSFER İSTEĞİ

Habere göre, Bundesliga ekibi RB Leipzig, Elif Elmas için 17 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Torino’nun bu transferi gerçekleştirmek istediği, ancak 17 milyon euroluk bir ödeme yapmasının finansal açıdan zor olduğu ifade edildi. Sezonun ilk yarısında Leipzig formasıyla 5 maçta görev alan Elif Elmas, sezonun ikinci yarısında ise Torino ile 12 kez sahaya çıktı. Toplamda 945 dakika süre alan Elif Elmas, bu süreçte 4 gol atmayı başardı.