Toronto Borsası’nda Kripto Para Başladı. 3iQ’nun XRP ETF’si Yatırımcıları Destekliyor. CEO St-Jean, Güvenli Erişim Sağladı. Rekabet Artıyor, Yeni ETF’ler Geliyor. Kripto İlgi Arttı, Talep Yükseldi. Firmalar XRP ve Solana İçin Yarışıyor

KRİPTO PARA ETF’SİNDE TARİHİ GÜN

Toronto Borsası’nda kripto para ETF’leri için tarihi bir gün başladı. 3iQ’nun başlattığı XRP ETF’si, Kuzey Amerikalı yatırımcılara düzenlenmiş bir çerçevede XRP’ye erişim imkânı sunuyor. Varlık yöneticisi CEO’su Pascal St-Jean, bu gelişmenin dijital varlıklara uygun maliyetli erişim sağlama misyonlarında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtiyor.

XRP ETF’SİNE YATIRIMCILAR İÇİN AVANTAJLAR

3iQ’nun XRP ETF’si yatırımcılara çeşitli avantajlar sunuyor. Yatırım aracı, yalnızca güvenilir borsalardan ve OTC kanallarından edindiği uzun vadeli XRP pozisyonlarına yatırım yapıyor. Tüm varlıklar soğuk depolamada saklanarak güvenlik en üst düzeyde tutuluyor. Şirket daha önce Solana Staking ETF’yi başlatmış ve 120 milyon dolarlık yönetim altındaki varlıkla en büyük Solana ETF’si haline gelmişti. Ayrıca Kuzey Amerika’da Bitcoin ve Ethereum fonlarını ilk başlatan firma olarak da öne çıkıyor.

XRP PİYASASINDA REKABETİN ARTMASI

XRP ETF piyasasında rekabet artıyor. Purpose Investments da bu hafta spot XRP ETF’sini işleme açtı. Franklin Templeton ise SEC’e sunduğu XRP ve Solana ETF başvurularıyla dikkat çekiyor. XRPQ, Kanadalı yatırımcıların yanı sıra nitelikli uluslararası yatırımcılara da açık durumda. St-Jean, XRP’nin geçtiğimiz on yıl boyunca gösterdiği büyüme potansiyelinin bu ETF aracılığıyla şeffaf, düşük maliyetli ve vergi açısından verimli bir şekilde erişilebilir olduğunu vurguluyor.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN İLGİSİ

Kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisi artarken, özellikle düzenleyici netliğe ve güvenli saklama yapılarına sahip ürünlere talep yükseliyor. Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin onaylanmasının ardından, firmalar şimdi XRP ve Solana dahil diğer büyük tokenlar için ilk spot ETF’leri başlatma yarışında.