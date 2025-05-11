Toros Dağları Kar, Serinlik Sunuyor

TOROS DAĞLARINDAN SERİNLİK

Mersin’in Silifke ilçesinde sıcak havanın etkisini hissettirmesi ile birlikte, Toros Dağları’nın eteklerinden getirilen kar, pekmezli veya meyve şuruplu ‘karsambaç’ olarak serinleme imkanı sunuyor. Silifke’de, Bulgar Bozoğlan Yaylası’ndan kar getiren Muzaffer Beslenti, taşımış olduğu karları kamyonetinin arka bölümünde depolayarak pazarda satışa sunuyor.

KARIN FİYATI VE KARSAMBAÇIN LEZZETİ

Poşet içinde satılan karlar 20 TL’den alıcı bulurken, pekmez ve meyve şuruplu olarak yapılan karsambaç bardakları ise yaklaşık 25 TL’den satışa sunuluyor. Beslenti, 20 yıldır bu işle uğraştığını dile getirerek, “Bu geleneksel serinlik, yaz sıcağında doğal ve lezzetli bir alternatif arayanlar için birebir” diyor.

TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Yerli halkın yanı sıra, tatil bölgelerine gelen yabancı turistler de Bu lezzeti tatmak için pazarlara yoğun ilgi gösteriyor.