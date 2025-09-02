Toroslar’da Hira Aygar Vuruldu

ÇOCUĞUN TRAJEDİK ÖLÜMÜ

Mersin’in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hira Aygar, başından vurularak yaşamını yitirdi. 31 Ağustos gecesi gerçekleşen olayda, Hira Aygar ile erkek arkadaşı H.A.Ş., arkadaşlarının asker eğlencesine katıldı. Eğlence sırasında tabancayla havaya ateş eden H.A.Ş., dönüş yolunda N.Ç. isimli arkadaşının aracına bindi. Genç kızın, tabancayı alarak başına dayayıp ateş ettiğini iddia etti.

ŞÜPHELİ İFADELER VE YENİDEN SORGULAMA

Polis, şüphelilerin ifadelerindeki tutarsızlıkları fark ettikten sonra H.A.Ş. yeniden sorgulandı. Bu aşamada, “Şaka amacıyla tabancayı kız arkadaşının alnına dayadım, silahın boş olduğunu düşündüm ve tetiğe bastım” şeklinde bir açıklamada bulundu. Olay sonrasında panikleyerek Hira’yı ilk önce farklı bir yere götürdüklerini, ardından hastaneye ulaştırdıklarını kabul ettiler.

AĞIR KAYIP VE CENAZE TÖRENİ

Başından vurulan Hira Aygar, Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili H.A.Ş. ile birlikte M.Z. ve N.Ç. gözaltına alındı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

TOPLUMSAL TEPKİLER VE İFADELER

Hira Aygar’ın ölümü sonrasında yakınları ve vatandaşlar, cinayet şüphelisinin evinin önüne giderek protesto gösterisi yaptı. Akşam saatlerinde Aygar’ın bazı yakınları, H.A.Ş.’nin evinin bulunduğu Toroslar ilçesindeki adrese gelerek tepki gösterdi. Polisin daha önceden aldığı önlemlerle birlikte kalabalık, kısa süre sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi ve polisin uyarıları sonrası olay çıkmadan dağıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.