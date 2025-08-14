Toroslar EDAŞ, Adana’daki Kesintilere Açıklama Yaptı

YÜKSEK SICAKLIKLARIN ETKİSİ

Toroslar EDAŞ, Adana’daki elektrik kesintileri ile ilgili olarak önlemler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi. Açıklamada, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerinde artan elektrikli alet kullanımı, enerji tüketimini en üst noktaya taşıyor. Bu durum, trafoların kapasitesini aşmasına ve aşırı yüklenme sonucunda kesintilerin yaşanmasına neden oluyor. Acil aksiyon planları devreye alınarak saha ekipleri ve yüklenici firmalar görevlendirildi. Toplamda 71 trafoda kalıcı çözüm sağlandı” denildi.

REKOR ELEKTRİK TÜKETİMİ

Adana’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-12 santigrat derece üzerinde seyretmesi, elektrik tüketiminde rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı. 1 Temmuz 2025 tarihinde 862 MW olan maksimum yük, geçtiğimiz hafta sonu 1.313 MW’a çıkarak yüzde 52’lik bir artış gösterdi. Bu olağanüstü talep, bazı trafolarda aşırı yüklenmeye sebep oldu. Kesintiler, özellikle klima kullanımının ve usulsüz elektrik kullanımının yaygın olduğu noktalarda meydana geldi. Kullanıcıların, sözleşme gücünün yüksek oranlarda aşılmasına neden olan yüksek güçlü elektrikli cihazları kullanmaları, elektrik dağıtım şebekesine ağır yük getiriyor.

ÖNLEMLER VE YATIRIMLAR

Sözleşme gücünde artışa yol açacak yüksek güçlü elektrikli aletlerin kullanılmadan önce elektrik dağıtım şirketine güç artırım taleplerinin yapılması, elektrik altyapısı için gerekli yatırımların zamanında yapılmasını sağlıyor. Adana merkezde 34 trafoda güç yükseltimi, 9 trafoda yük aktarımı ve 2 yeni trafo tesisi kurulurken, kuzey ilçelerde de benzer çalışmalar yapıldı. Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk yarısında Adana’da kesintisiz enerji sunabilmek için yaklaşık 295 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Bakım çalışmaları ile enerji altyapısı güçlendirildi; geçen yıla göre yüzde 33 artışla 6 bin 679 armatür bakımı yapıldı.

GELECEK PLANLAMALARI

Yeni yatırımlar kapsamında geçen yıla oranla yüzde 53’lük artışla 707 km kablo döşenirken, yüzde 22’lik artışla 5 bin 68 adet yeni armatür, yüzde 54 artışla 453 pano ve yüzde 42 artışla 216 trafo montajı tamamlandı. Toplamda 71 trafoda kalıcı çözüm sağlanmış durumda. Yeni trafo tesislerinin kurulması ve mevcut trafolarda güç artırımı çalışmaları kesintisiz şekilde devam ediyor. Toroslar EDAŞ, 2016-2020 yılları arasında 31,1 milyar TL yatırımla Türkiye’deki en çok yatırım yapan elektrik dağıtım şirketi oldu. 2021-2024 yılları arasında da 35,2 milyar TL (2025 Haziran fiyatlarıyla) yatırım gerçekleştireceği belirtiliyor. Bu bağlamda, elektrik dağıtım sisteminin gelecekte karşılaşabileceği sorunlarla ilgili kısa ve orta vadeli planlamalar yapılarak, hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.