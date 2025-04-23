Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te Enerji Yatırımları Yapıyor

KESİNTİSİZ ENERJİ HİZMETİ HEDEFİ

Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma amacıyla faaliyetlerini sürdüren Toroslar EDAŞ, 2024 yılı boyunca sanayi ve ihracatın merkezi olan Gaziantep’te bakım, onarım ve yatırımlarını sürekli olarak gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyip güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik veriyor.

ENERJİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te sağladığı 10 bin 716 trafo ve 26 bin 121 kilometrelik enerji hattında kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sunabilmek için bakım, yenileme ve yatırım faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi olumsuz etkileri minimize etmek için Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde toplamda 8 bin 512 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bununla birlikte, 168 trafo ve 277 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1286 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımını destekledi.

2024 yılında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla uygularken, hizmet verdiği 264 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak adına 401 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2452 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 384 yeni elektrik panosu ve 116 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendiriyor. Bu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ, 2024 yılında belirlediği hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

TEKNOLOJİ ODakLI PROJELER

2024 yılında operasyonel süreçleri iyileştirip müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız veren Toroslar EDAŞ, Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi çerçevesinde hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları ile kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılarda bulundu. Açıklama devamında şunlar aktarıldı: “Müşteri hizmetlerinde dijital çözümleri yaygınlaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkin destek almasını sağlıyor.”

MÜŞTERİ ODAKLI HİZMETLER

Operasyonel süreçleri daha verimli hale getirmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 7 gün 24 saat hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Ayrıca sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talepleri ve şikayetleri karşılanıyor. Toroslar EDAŞ, Gaziantep’teki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.