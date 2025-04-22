Toroslar EDAŞ, Hatay’da Enerji Sağlıyor

ENERJİ ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2024 yılı boyunca Hatay’da yoğun bakım, onarım ve yatırım faaliyetleriyle bölgenin deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine büyük katkılar sağladı. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi. Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, teknoloji ve insan odaklı projeler geliştiriyor, yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden şirketlerden biri haline geliyor. Toroslar EDAŞ, 7/24 binden fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak amacıyla 2024 yılında Hatay’da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Yapılan açıklamaya göre, şirket Hatay’da hizmet verdiği 10 bin 742 trafo ve 30 bin 577 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji temin etmek için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltma yönünde attığı adımlar ile sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlamayı hedefliyor. Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplamda 17 bin 724 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı ve enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 12 pano, 195 trafo ve 377 dağıtım merkezinin bakımını gerçekleştirdi.

TEKNOLOJİ ODakLI ÇÖZÜMLER

Şirket, 2024 yılında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, 724 binden fazla müşterisine daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına 589 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 6 bin 878 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 398 yeni elektrik panosu ve 190 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Bu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile 2024 yılı hedeflerine ulaşmayı başardı.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

Enerji sektöründeki dijitalleşme sürecine öncülük eden şirket, 2024 yılında operasyonel süreçleri iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız verdi. Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine büyük katkılar sundu. Müşteri hizmetlerinde dijital çözümleri yaygınlaştıran şirket, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı destek almasını sağlıyor. 7/24 hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi aracılığıyla müşteri taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Toroslar EDAŞ, Hatay’daki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına devam edecek.