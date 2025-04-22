Toroslar Edas, Hatay’da Yenilik Yapıyor

ENERJİ HİZMETLERİNDE YENİ YATIRIMLAR

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji temin etme hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Toroslar EDAŞ, 2024 yılı boyunca Hatay’da yoğun bakım, onarım ve yatırım çalışmaları ile bölgenin deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine önemli katkılarda bulundu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirmenin yanı sıra, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi.

ENERJİ ALTYAPISINDA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Toroslar EDAŞ, Hatay’da hizmet sağladığı 10 bin 742 trafo ve 30 bin 577 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sunmak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, dijital dönüşüm adımları atarak karbon ayak izini azaltma hedefini de sürdürüyor. Şirket, Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplamda 17 bin 724 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 12 pano, 195 trafo ve 377 dağıtım merkezinin bakımını gerçekleştirerek enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 2 bin 732 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirdi.

YENİ PROJELER VE HEDEFLER

2024 yılı boyunca 724 binden fazla müşterisine kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak adına, 589 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 6 bin 878 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 398 yeni elektrik panosu ve 190 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirketten alınan bilgilere göre, 2024 yılı hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılar sundu.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri hizmetlerinde dijital çözümleri yaygınlaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkin destek almasını sağlıyor. “Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirmek için dijital dönüşüme ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.” Müşteri odaklı yaklaşımı benimseyen Toroslar EDAŞ, 7 gün 24 saat hizmet sunuyor. Müşterileriyle iletişim kurmak için çeşitli platformlar kullanıyor; toroslaredas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm talepleri dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Toroslar EDAŞ, Hatay’daki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.