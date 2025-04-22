Toroslar EDAŞ, Kesintisiz Enerji Sağlıyor

Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunmayı hedefleyen Toroslar EDAŞ, 2024 yılı boyunca Kilis’te sınır ticareti ve tarımın önem kazandığı bir dönemde bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerine sürekli olarak devam etti. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere öncelik verdi. Türkiye’nin enerji dönüşümüne önderlik eden ve insan ile teknoloji odaklı projeler üreten Toroslar EDAŞ, 87 binden fazla müşterisine kesintisiz ve güvenilir enerji sağlamak için 2024 yılı boyunca Kilis’te önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, şirketin Kilis’te cihazı bulunan bin 328 trafo ve 3 bin 888 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca, dijital dönüşüm çabaları ve karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen adımları da devam etti.

Kilis’te Kesintisiz Enerji İçin Altyapı Güçleniyor

Daha aydınlık bir kent olma hedefiyle mevsimsel ve coğrafi olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla, Merkez, Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde toplamda bin 949 aydınlatma armatürü bakımını tamamlandı. Bunun yanı sıra 26 trafo ve 137 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirilerek enerji altyapısı güçlendirildi. Aynı dönemde 343 kilometrelik hattın bakımı yapılarak sürdürülebilir enerji dağıtımına önemli katkılar sağlandı. Şirket, 2024 yılında belirlenen yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 87 binden fazla müşteriye kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için 21 kilometrelik yeni kablo döşedi ve 470 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 16 yeni elektrik panosu ve 9 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Teknoloji Odaklı Çözümlerle Daha Verimli Enerji Yönetimi

Enerji sektöründeki dijitalleşme sürecine önderlik eden Toroslar EDAŞ, 2024 yılı itibarıyla operasyonel süreçleri daha da iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız verdi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından hayata geçirilen Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi çerçevesinde, Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine katkı sundu. Müşteri hizmetlerinde dijital çözümleri yaygınlaştıran şirket, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma ile daha hızlı ve etkin destek almasını sağlıyor.

Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için dijital dönüşüm faaliyetlerine ağırlık veriyor. Müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen şirket, 7/24 hizmet sunarak toroslaredas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden müşterilerinin sorun ve taleplerine yanıt veriyor. Toroslar EDAŞ, Kilis’teki enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımlarına devam edecek.