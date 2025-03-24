Torreira’nın Boca İsteğini Menajeri Açıkladı

TORREIRA’NIN GELECEĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Lucas Torreira’nın Galatasaray’dan ayrılacağı yönündeki spekülasyonlar gündemde yerini alırken, futbolcunun menajeri Pablo Bentancur’dan önemli bir açıklama geldi. Bentancur, Torreira’nın hangi takımda oynamak istediğini belirtti.

Boca Juniors HEDEFİ

Menajer Bentancur, “Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası’nda (14 Haziran – 13 Temmuz 2025) oynamayı çok istiyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, daha önce de Boca Juniors ile ilgili iddiaların gündeme geldiğini hatırlatan Bentancur, Torreira’nın kariyerinde bu kulübün formasını giymek istediğini vurguladı.

GALATASARAY’IN TUTUMU

Galatasaray, Torreira’yı kesinlikle bırakmak istemiyor. Bu sezon boyunca 29 yaşındaki Orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maçta yer aldı. Torreira, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 7 asist yaparak önemli bir katkı sağladı. Futbolcunun piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gösteriliyor ve sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.