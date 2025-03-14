Torreira’nın Transfer İddialarına Yalanlama Geldi

TRANSFER İDDİALARI YALANLANDI

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, son zamanlarda transfer söylentileriyle gündemde yer alıyor. Tecrübeli oyuncunun transfer durumu hakkında menajeri önemli bir açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılıların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira’nın ismi, Boca Juniors’a olası bir transferle anılmaya başlandı.

BENTANCUR’DAN AÇIKLAMA

Arjantin basınında yer alan haberlere ilişkin Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, konu hakkında Carve Deportiva’ya görüşlerini paylaştı. Bentancur, transfer iddialarını reddederek, “Torreira, Galatasaray için önemli. Yakın zamanda Boca Juniors’a transfer olacağını sanmıyorum” şeklinde konuştu.

TORREIRA’ZIN PERFORMANSI

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 37 maça çıkarak 3204 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 7 asistle takımına katkı sağladı. Torreira’nın Galatasaray ile 2025-26 sezonunun sonuna kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.