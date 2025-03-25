Torreira Yerine Galatasaray’da Casemiro İddiası

GALATASARAY TRANSFER PLANI YAPILIYOR

Galatasaray, Boca Juniors’ın ilgisi doğrultusunda Lucas Torreira’yı cazip bir fiyata satması durumunda, bu boşluğu çok kaliteli bir oyuncuyla doldurma kararlılığında.

CASEMIRO İLE TEMAS KURULDU

Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı ve eski oyuncusu Casemiro’yu yeniden gündeme aldı. 33 yaşındaki futbolcu, henüz bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılma planları yapıyor. Casemiro’nun menajeriyle kurulan iletişimde, futbolcunun Güney Amerika’dan teklifler aldığını ancak Avrupa’da kalmayı tercih ettiğini belirterek transfere olumlu bir yaklaşım sergiledi.

MANCHESTER UNITED’DAN DESTEK BEKLENİYOR

Galatasaray, Manchester United’ın yıldız futbolcusunun transfer sürecinde zorluk çıkarmasını beklemiyor.