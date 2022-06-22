Torrent: Galatasaray’a teşekkür ediyorum

Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmesi feshedilen Domenec Torrent, Galatasaray taraftarına teşekkür etti.

Galatasaray’da sözleşmesi feshedilen Domenec Torrent, “Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En büyük Cimbom” dedi.

İspanyol teknik direktör Torrent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En büyük Cimbom!”