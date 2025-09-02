Tortum’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralı

KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Erzurum’un Tortum ilçesinde bir kamyon, şarampole devrilerek ciddi bir kaza meydana getirdi. Kent merkezinin 65 kilometre uzağındaki kırsal Yukarısivri Mahallesinde, Erdoğan Y. yönetimindeki plakası belirlenemeyen hafriyat kamyonu, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE
Kazanın ardından olay yerine ihbarla birlikte jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan sürücü, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye götürüldü.