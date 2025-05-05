Tortum Şelalesi Coşkulu Akıyor

TORTUM ŞELALESİ COŞKULU AKIŞINA BAŞLADI

Tortum Şelalesi, baharın gelmesiyle birlikle coşkulu akışıyla ziyaretçileri etkilemeye başladı. Erzurum’un Uzundere ilçesinde yer alan bu doğal güzellik, kar sularının erimesi sonucu görünümünü muhteşem bir hale getiriyor. Baharın etkisiyle derelerden gelen berrak sular, Tortum Gölü’nde birikmeye başladı. Dolan su miktarı, her yıl olduğu gibi şelaleyi güçlendirerek muazzam bir manzara ortaya çıkartıyor.

BAHARDA GÖKYÜZÜNDE GÖKKUŞAĞI RENKLERİ

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tortum Şelalesi, şu günlerde en dolu ve etkileyici haliyle göz dolduruyor. Özellikle hafta sonları doğaseverler tarafından büyük ilgi gören şelale, üzerindeki gökkuşağıyla da görsel bir şölen sunuyor. Doğal yapısı, temiz suyu ve etkileyici yüksekliğiyle herkesin mutlaka görmesi gereken bu doğa harikası, fotoğraf tutkunları ve huzur arayanlar için eşsiz bir rota oluşturuyor.

Bahar aylarının taze havasında Tortum Şelalesi, ziyaretçilerini bekliyor. Coşkulu akışı ve görsel güzellikleri ile dikkat çeken bu alan, her mevsim olduğu gibi bu dönemde de büyük ilgi görüyor. Tortum Şelalesi, görsel şöleninin yanı sıra doğal güzellikleri ile tüm doğaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.