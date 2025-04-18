TOSFED Kadın Eğitim Programı Tamamlandı

KADIN CO-PİLOT EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen ikinci ‘Kadın Co-Pilot Eğitimleri’ başarılı bir şekilde sonlandı. Motor sporlarında kadınların daha aktif bir şekilde yer almasını teşvik eden proje, online teorik eğitim ve sınavın ardından Körfez Pisti’nde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle tamamlandı. Bu eğitimler sayesinde 30 kadın co-pilot, hayallerine bir adım daha yaklaşarak gerekli tüm aşamaları başarıyla geçti.

OLUMLU YANSIMALAR VE KATILIMCI ARTIŞI

Bu yıl ikinci defa yapılan ‘Co-Pilot Eğitim Programı’nda 350 başvuru alındı. Katılımcılardan 157’si online eğitimlere katıldı. Eğitim programı sonrasında gerçekleştirilen online sınavdan başarılı olan 30 kadın, TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde uygulamalı eğitim alma hakkı elde etti. Teorik derslerde ralli sporunun temel dinamikleri, co-pilotluk görevleri, yol notu hazırlama teknikleri ve yarış prosedürleri gibi konular işlendi. En yüksek notu elde eden 30 kadın, uygulamalı eğitimlerle co-pilot sertifikası aldı.

ŞAMPİYON PİLOTLARDAN EĞİTİM

Kocaeli Körfez Pisti’nde gerçekleşen uygulamalı eğitimler, şampiyon pilotların katılımıyla verildi. Murat Bostancı, Burçin Korkmaz, And Sunman, Ümit Can Özdemir, Orhan Avcıoğlu ve Nazan Zorlu gibi isimler, co-pilot adaylarına rehberlik etti. Uygulamalı eğitimler sırasında adaylar, gerçek bir ralli özel etabında pratik yapma imkanı bulurken, yol notu yazımı, zaman kontrol noktaları ve start/finiş prosedürleri gibi çok önemli unsurları uygulamalı olarak öğrenme şansı yakaladı. Eğitim programına İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerden katılımlar gerçekleşti.

BAHAR SUNMAN’IN DEĞERLENDİRMESİ

TOSFED Kadınlar Komisyonu Başkanı Bahar Sunman, eğitimle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Kadınların motor sporlarına ilgisinin her geçen gün arttığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl eğitimlerimize 20-50 yaş aralığında çok farklı şehirlerden katılımcı kaydı aldık. Körfez Pisti’ndeki uygulamalı eğitimlere katılan 30 kadın co-pilot adayı da oldukça başarılı bir performans gösterdi. Kendilerini kutluyor ve motor sporları dünyasına hoş geldiniz diyorum.”